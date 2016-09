Asaltantes vapulean a anciano de 86 años para robarle ¢80.000

Santa Cruz de Guanacaste

Unos asaltantes vapulearon a un anciano de 86 años para robarle ¢80.000, la tarde del miércoles, en Hato Viejo de Arado, Santa Cruz de Guanacaste.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los malhechores llegaron hasta la casa de Claudio Ruiz López, luego de que, en apariencia, este fue al banco a retirar su pensión. No es la primera vez que ocurre algo similar en la zona.

Según la denuncia interpuesta por la víctima, los ladrones (dos hombres y una mujer) lo golpearon con una cadena y con los puños en varias partes del cuerpo.

Pese a las agresiones, el anciano logró dar aviso a los vecinos de lo sucedido, quienes llamaron a la Cruz Roja y a la Policía.

Ruiz fue trasladado a la Clínica de Santa Cruz, pero después lo remitieron al Hospital La Anexión, en Nicoya, Guanacaste.

Este jueves, el anciano fue dada de alta y se dirigió al OIJ a interponer la denuncia.

Ever Villegas, quien vive a 100 metros de la casa del afectado, contó que Ruiz llegó “muy golpeado” a pedirle ayuda. “Yo no entendía qué le había pasado, porque no podía ni hablar. Cuando llegó a mi casa, se desvaneció”, narró Villegas.

Villegas expresó que los ladrones “ se aprovecharon” de que la víctima vive sola. “Él no tiene familia y, claro, lo vigilaron y vieron que era una presa fácil”.

El OIJ de Santa Cruz apuntó que, al parecer, esta es la segunda vez que Ruiz es víctima de robo. El primer asalto ocurrió el año anterior, pero, en ese momento, no interpuso denuncia.

Aumento. El OIJ comunicó que indaga si este caso se vincula con el aumento de timos a adultos mayores que se ha dado en los últimos meses en esa zona.

Pese a que se solicitaron estadísticas que reflejaran o confirmaran dicho incremento, al cierre de edición no se obtuvieron.

Por su parte, las autoridades locales aseguran que trabajan para contrarrestar esta situación, que los aqueja desde marzo de este año, aproximadamente.

Eduardo Oporta, oficial de la Policía Municipal de la zona, indicó que tienen identificada a una banda conformada justamente por dos hombres y una mujer, que se encarga de robar la pensión que le es depositada a esta población. Según explicó el policía, estos delincuentes suelen andar cerca de los cajeros automáticos de esa comunidad y, cuando ven a un adulto mayor, le ofrecen ayuda para sacar el dinero.

“Como los señores son humildes y vienen de zonas alejadas, ellos no entienden de malicia. Así que, si alguien se les acerca, ellos van a confiar y ahí es donde se dan los robos. Generalmente, estas situaciones se disparan los fines de mes, que es cuando los señores reciben su pago”, lamentó Oporto.

Mientras, la Fiscalía comunicó que, al menos en el despacho de Santa Cruz, no se registra ninguna denuncia similar.











