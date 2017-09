Tres pasajeros golpeados al desprenderse piña de llantas de autobús

Tres personas resultaron golpeadas la mañana de este jueves cuando se desprendió la piña de llantas trasera de un autobús de la empresa Auto Transportes Pavas S.A.

El accidente se produjo a las 6:10 a.m., en el Paseo Colón en San José, en la salida de calle 20 frente al Hospital Nacional de Niños.

Los afectados eran pasajeros que venían en la unidad de servicio público la cual procedía de Pavas y se dirigía a la parada ubicada al costado sur del Mercado de la Coca Cola. Las personas heridas fueron llevadas a Emergencias del Hospital San Juan de Dios, pues presentaban fracturas y golpes de consideración.

Jessica Mendoza, una pasajera dijo: "de momento usted no sabe lo que pasó porque viene entretenido en otras cosas pero se siente algo feo porque uno se va para todo lado (...) mucho susto porque mi compañero estaba tirado en el piso. Con mucho miedo porque vi que había mucho humo y me dio miedo de que explotara. Cuando salí vi las llantas atrás, están ahí tiradas. No sabía que eran del mismo bus pensé que era un tráiler que nos había dado".

Entre tanto, el oficial de la Policía de Tránsito, Marco Díaz Umaña, dijo que el chofer del bus les informó de que manejaba de manera normal cuando una persona intentó cruzar la calle. Debido a que le salió de una forma imprevista y en un lugar donde no hay un paso peatonal debió frenar en seco y fue cuando se desprendió el eje trasero.

En u video facilitado por la Policía Municipal de San José se puede observar cuando el bus para y una persona que corre entre otros carros.

Por su parte Mario Calderón Cornejo, director de la Policía de Tránsito, manifestó que el hecho se debió a una falla mecánica y explicó de que se trata el bus placa SJB 8987, de la marca Mercedes Benz y que aparece con capacidad para 47 personas sentadas.

La unidad es modelo 2003 y se encuentra al día con la revisión técnica.

El suceso no provocó congestionamiento en el Paseo Colón aunque si mucho conductores bajaron la velocidad para observar con detalle el incidente.

Esta información fue actualizada a las 8:10 a.m.