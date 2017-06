Muere el operario que estuvo 20 horas sepultado en un tajo en La Garita de Alajuela

Minor Pérez Castro, el operario de una retroexcavadora que fue rescatado del alud de piedras que lo sepultó durante 20 horas, falleció la mañana de este lunes, según reportó el Hospital México.

Pérez fue declarado fallecido a las 11: 10 a. m. indicó Douglas Montero, director del centro médico.

Pérez, de 49 años, estaba en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos y murió producto de complicaciones que generó el síndrome de aplastamiento.

El tractorista, que sufrió el accidente en el tajo El Cerro, en La Garita de Alajuela, tenía soporte renal, es decir, máquinas que hacían las funciones de los riñones; trastornos metabólicos y otros problemas en órganos que no se lograron compensar, explicó el médico.

"Las arterias estaban ampliadas, eso hace que baje la presión y afecta la circulación de sangre a los órganos y empiezan a disfuncionar hasta que llevan a la muerte", detalló Montero.

Producto del síndrome de aplastamiento, a Pérez, quien es padre de tres hijos y vecino de Carrillos de Poás, Alajuela, le ampuntaron las dos piernas a nivel de la rodillas el sábado anterior.

El síndrome de aplastamiento ocurre cuando los órganos internos han sido comprimidos, entonces están lesionados y, usualmente, con hinchazón.

Cuando sucede en las piernas, como en el caso del operario Minor Pérez, al estar tantas horas sin circulación estas se mueren y la única salida es cortarlas para que el paciente pueda sobrevivir.

"Si no llega sangre a los pies, las células de los músculos, las arterias, los dedos y demás, se empiezan a morir y se ponen negras, pero la sangre sigue circulando hasta un punto donde ella se devuelve para que el resto del cuerpo se mantenga funcionando", explicó Montero en declaraciones que dio el domingo a La Nación.

Cuando Pérez fue sacado por los socorristas y trasladado al centro médico, él se encontraba consciente, pues aún no habían sido liberadas las sustancias que genera el cuerpo producto de aplastamiento.

"Mientras estaba prensado esas sustancias no habían sido liberadas, el cuerpo no sabe que está bajo esa situación todavía. Cuando se libera el cuerpo, libera sustancias las cuales le dicen al organismo que ahí hace rato no hay sangre", agregó el galeno.