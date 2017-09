Hombre sobrevive a ataque de cocodrilo en Osa

Un hombre de 39 años sobrevivió al ataque de un cocodrilo este domingo por la mañana en un cañal de Palmar Sur de Osa, Puntarenas.

Así lo informó la Cruz Roja, la cual detalló que el herido fue auxiliado por unos oficiales de la Fuerza Pública que se encontraban cerca del sector, quienes lo trasladaron al Hospital Tomás Casas, en esa misma comunidad.

El sujeto, identificado como Carlos Zúñiga Pérez, manifestó que él estaba cortando unas ramas cuando el animal le prensó la cabeza, por lo que introdujo su mano en el ocico del reptil para liberarse.

"No sé de donde saqué fuerzas, pero cuando metí el brazo derecho en el ocico del cocodrilo me soltó y se alejó muy rápido. Con dificultad me puse de pie y acudí a una casa a pedir ayuda", expresó Zúñiga.

El hombre tiene cinco heridas en su cabeza.

Los hechos ocurrieron exactamente en Finca 1, en Palmar Sur de Osa.