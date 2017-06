Guía turístico fallece en accidente de tránsito en Sierpe

Un capitán de lanchas y guía turístico en Sierpe de Osa falleció este domingo, a las 4:50 p. m., en la carretera Interamericana Sur, frente a la Universidad Nacional, en Corredores de Puntarenas.

La víctima fue identificada como Stanly Ramírez Piñar, conocido como "Chimy", de 32 años. Él conducía un automóvil tipo sedán cuando ocurrió la colisión frontal contra un furgón cargado de estructuras de cemento.

Ramírez había salido en la mañana en un carro rentado, para trasladar a una mujer de Paso Canoas hacia Sierpe de Osa.

"Él me llamó como a las dos de la tarde y me pidió que le dijera al dueño del rent a car, quien lo había enviado, que la mujer a traer no aparecía por ningún lado", declaró Jorge Uribe, dueño de un negocio de turismo de Sierpe.

"Como a los diez minutos después lo llamé y le comuniqué que se regresara porque la mujer había llegado en un taxi", agregó Uribe, quien era amigo de la víctima.

Ramírez era estudiante de turismo del Colegio Nocturno de Palmar Norte de Osa, en donde era muy apreciado por compañeros y profesores. Tras su muerte, deja a dos hijos menores de edad.

La identidad del conductor del furgón involucrado en el accidente no trascendió ya que fue trasladado al hospital de Ciudad Neily. Al finalizar la tarde, las causas del accidente eran investigadas por las autoridades correspondientes.