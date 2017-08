Choque frontal de dos trenes en Pavas deja al menos 106 heridos

Al menos 106 personas resultaron heridas en el choque de dos trenes que colisionaron de frente, en Pavas, San José, informó la oficina de prensa de la Cruz Roja.

Cinco pacientes (entre ellos dos maquinistas y dos asistentes) fueron trasladados graves a centros médicos, 33 en condición estable y 68 con lesiones menores. En total, 245 personas fueron atendidas en el lugar del accidente.

Se reportan 45 pacientes en el Hospital del Trauma (algunos de esos pacientes fueron atendidos previamente en otros centros médicos), 36 en el México, uno en el Hospital de Niños y diez en el San Juan de Dios.

Las locomotoras chocaron en una curva de la vía, a unos 500 metros del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Algunas personas quedaron atrapadas entre las latas de los trenes tras el choque.

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) tardó unas tres horas quitando los trenes de las vías. El servicio Pavas-San José y Belén-San José se encuentra suspendido.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito.

Error humano. El presidente del Incofer, Guillermo Santana, en su primera intervención con la prensa, en el lugar del choque, comentó que todo indica que el accidente se debió a un error humano.

"Aquí esto apunta a un error humano, lo vamos a investigar hasta las últimas consecuencias. La carencia de comunicación por radio puede ser una de las causas", dijo Santana.

El presidente del Incofer agregó que los trenes no venían sobrecargados y que esta situación deja clara la necesidad de legislar para fortalecer a la institución.

Desde Limón, donde inspecciona la construcción de la Terminal de Contenedores de Limón, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, reconoció que se trata de un accidente realmente lamentable, que lo tiene muy conmovido.

"Hablé temprano con el ingeniero Santana, quien estaba trasladándose al sitio del accidente con sus técnicos para iniciar las investigaciones del caso. Como cualquier siniestro de esta naturaleza, complicado, con muchos heridos, todavía no hay información fehaciente sobre qué fue lo que pasó, es además un choque muy aparatoso, de frente, dos trenes, necesitamos explicaciones", agregó el mandatario.

Solís defendió la labor de Incofer y dijo que el 11 de abril llegará a Alajuela en tren, como está planeado.

@luisguillermosr dice que choque de trenes no le impedirá ir el próximo lunes a Alajuela en tren @nacion#trencrpic.twitter.com/a6QpITjnGs — Diego Bosque G. (@dbosqueg) April 8, 2016

En el 2013 también había sucedido un choque frontal de trenes. En ese momento hubo 50 heridos.

Así se vivió. "Cuando sentimos fue el impacto, vidrios adentro quedrabados, mucha conmoción, mucha gente herida adentro, gritando, iba un niño adelante, no sé si le sucedió algo, todos querían salir, era un caos total", narró Tobías Gutiérrez, uno de los usuarios afectados, quien sufrió un golpe en un brazo y varias cortadas.

"No entiendo por qué esa falta de comunicación. Sabiendo que adelante hay un intercambio de línea, no entiendo por qué razón no hubo comunicación, no sé que fue lo qué pasó", añadió Gutiérrez, vecino de Pavas y quien se dirigía a su trabajo.

"Yo venía leyendo un libro y en el momento que me percaté se vino el golpé, fue algo muy rápido, no hubo tiempo para protegerse, fue algo inesperado y rápido", comentó Carlos Madriz, quien venía en uno de los trenes.

Madriz dijo que las personas estaban asustadas, alteradas y algunas gritando.

"Habían personas muy golpeadas, una señora tenía una herida profunda en la cabeza, muchas personas con heridas en la cara, otras no podían mover el cuello", explicó Madriz.