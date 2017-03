Tuberculosis afecta a tres reos en cárcel La Marina en San Carlos

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Tres privados de libertad de la cárcel La Marina, en San Carlos, desarrollaron tuberculosis, confirmó el Ministerio de Justicia y Paz.

Dos de los reclusos afectados se encuentran aislados en el centro penitenciario, mientras que el tercero está hospitalizado.

Además, hay otros dos reos sospechosos de haber contraído la bacteria; ellos también están aislados a la espera de resultados.

Justicia indicó que hay 74 privados de libertad y tres policías penitenciarios en espera de una placa de tórax para determinar si también tienen tuberculosis. Ellos no presentan síntomas; sin embargo, pudieron haber estado en contacto con los contagiados.

"No se puede hablar de un brote de tuberculosis o una epidemia, porque siempre lo que se espera son alrededor de cinco casos en un centro penitenciario", comunicó el Ministerio de Justicia.

Por su parte, Daniel Salas, director de Vigilancia de la Salud, del Minsterio de Salud, dijo: "Este tipo de situaciones en ambientes hacinados como las cárceles es muy normal. No es un hallazgo que nos ponga en alerta o nos mantenga preocupados porque pasa en un contexto penitenciario, donde no hay contacto con otras personas. Lo importante es abordarlos cumpliendo el protocolo para que no desarrollen la enfermedad".

Costa Rica es uno de los países con la incidencia (casos nuevos al año) más baja de esta enfermedad. Un dato del 2014 daba cuenta de 8 casos por cada 100.000 habitantes. Diez años antes, la incidencia era de 20 por cada 100.000.











