Jóvenes hallan cuerpo de hombre en río Barranca

Dos jóvenes localizaron el cuerpo de un hombre de 38 años, en una poza del río Barranca, cerca de la comunidad conocida como la Cueva del Sapo (Barranca, Puntarenas).

El hallazgo ocurrió a la 1:30 p. m. de este lunes cuando los muchachos llegaron al lugar para disfrutar de su día libre.

La víctima fue identificada como Omar Antonio de la O Valerín, vecino de Cartago.

Según relató Ernesto Bustos, padre del fallecido, su hijo llegó a Puntarenas el miércoles anterior con el objetivo de conseguir trabajo en esa provincia.

"Él llegó a mi casa y me dijo que iba a buscar trabajo, yo lo recibí y le dije que esperaba que así fuera, que buscara empleo. Sin embargo, él tenía un carácter muy fuerte y el sábado se enojó conmigo y discutimos, yo lo vi el domingo y le dije que no tomara (alcohol) y que se comportara y luego no lo vi más", dijo Bustos.

Varios lugareños aseguraron que el hombre anduvo, el domingo por la noche, cerca del río.

"Yo estuve con él conversando, pero de pronto se fue, él estaba un poco tomado y andaba molesto, la poza donde fue encontrado es una poza alta, yo pienso que estuvo cerca, se cayó y se ahogó" manifestó Óscar Tamaris, primo del fallecido.

El cuerpo, levantado por agentes del Organismo de Investigación Judicial de Puntarenas a las 3:30 p. m., fue trasladado a la medicatura forense.