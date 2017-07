Huelguistas reanudaron autopsias por temor a responsabilidades legales

San José.

La reanudación de autopsias en la Medicatura Forense en San Joaquín de Flores fue una decisión de los huelguistas del Poder Judicial, dirigida a evitar responsabilidades legales en los procesos judiciales relacionados con estos procedimientos, admitió José Eliseo Valverde, de la Asociación Costarricense de Medicina Forense, quien aseguró que la protesta seguirá.

La decisión de ceder y reanudar estas labores sobrevino justo al día siguiente que la Fiscalía General de la República ordenara a la Fiscalía de Heredia abrir causa penal en contra los médicos y personal de la sección de Patología Forense por los posibles delitos de desobediciencia a la autoridad e incumplimiento de deberes.

"Nosotros no podemos hacer solo una autopsia. Necesitamos (involucrar) múltiples disciplinas y no podemos poner en riesgo la evidencia de un caso, porque eso sería entrar en una responsabilidad penal cada uno. Que estemos haciendo autopsias no significa que estemos depondiendo el movimiento", expresó Valverde.

Antes de acceder a reactivar la entrega de cuerpos, los forenses ya habían desacatado una orden de la Sala Constitucional del sábado, que pidió al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza -superior jerárquico de la Medicatura Forense- "ejecutar de inmediato diligencias y acciones" para realizar las autopsias y entregar los cadáveres a las familias dolientes.

Valverde habló en conferencia de prensa la tarde de este martes junto a otros dirigentes de una huelga del Poder Judicial que persigue obligar a los diputados a utilizar una propuesta gremial como base para una reforma del régimen de pensiones y jubilación judiciales.

Roberto Montero de la Asociación Costarricense de la Defensa Pública, señaló que el hacer las autopsias no debe interpretarse como una interrupción de la protesta la cual, afirmó, "sigue firme".

"No estamos depondiendo el movimiento. Mañana los esperamos vestidos de negro dese las 7:30 a.m. en San José para ir a la Asamblea Legislativa", lanzó Montero quien advirtió a los diputados que, "si deponen su actitud prepotente e intransigente, nos ponemos a negociar de inmediato".

La medida de presión, ha traído dolor, incertidumbre y frustración a decenas de familias incapaces de retirar los cuerpos de sus seres queridos en la morgue donde, hasta el lunes, había 39 cadáveres acumulados desde el inicio de la huelga el miércoles pasado.

Sin aludir a dolor y crisis familiares causados, Valverde afirmó que los médicos "somos igual de humanos que cualquier ciudadano costarricense, y también sufrimos con este movimiento. Nosotros tomamos la decisión de reanudar las autopsias sin ningún tipo de presión o petición especial".

El dirigente sí admitió que solicitaron custodia de la Fuerza Pública para ingresar ayer lunes por la noche a las instalaciones en San Joaquín de Flores, por temor a agresiones contra el personal a cargo de estos procedimientos.

El dirigente aclaró que no habían empezado antes con las autopsias por supuesta falta de otros profesionales ligados al procesom, sin los cuales se expone cada autopsia a vicios o errores que pueden acarrear responsabilidades legales.

"No se trata de correr, se trata de hacer las cosas bien", sentenció Valverde en referencia a la espera de varios días para reanudar estas labores sin las cuales decenas de familias estaban impedidas de despedirse de sus fallecidos.

Hernán Campos, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales (Sitrajud), insitió en que su causa es "muy justa", a pesar de que la huelga implica la paralización de servicios como entrega de hojas de delincuencia y juicios, recepción de denuncias, solicitudes de imposición de medida cautelar, traslados de personas privadas de libertad y custodias; así como protección a víctimas y testigos; entre otras.

"Se está desarrollando una lucha muy justa por el derecho a una justa jubilación", afirmó Campos quien dijo que depondrían la huelga solo si se retoma el proyecto gremial como base para una discusión legislativa por la cual se busca reformar las pensiones del Poder Judicial.

Eso, y que tampoco haya sanciones contra el personal que abandonó funciones hace casi una semana, y además se otorgue a los dirigentes sindicales espacio en la propia elaboración de la eventual reforma.