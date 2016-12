West College ofrece formación para líderes

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Ubicado en Guachipelín de Escazú, West College es una institución educativa con un enfoque humanista y personalizado que, en equilibrio con su rigor académico, ha generado reconocimiento en el ámbito internacional.

La institución educativa ha sido invitada en dos ocasiones a participar en el Global Environmental Summit, actividad en la que sus estudiantes han compartido experiencias de cambio en temas de ambiente con personalidades como Jane Goodal, Severn Susuki y Al Gore, entre otros.

"Asimismo, West College es el único centro educativo latinoamericano invitado a participar en la conferencia mundial sobre educación organizada por Global K-12 Education Research Association (GERA), actividad llevada a cabo en China y en la que participaron países como Finlandia, Suecia, Dinamarca, Nueva Zelanda e Inglaterra, entre otros", dice Cynthia Delgado, directora académica.

Este centro educativo se convirtió en parte de dicha organización por su participación y ponencia de Cultivation of Students as Literate Citizens in a Global Context. Esta oportunidad generará intercambios académicos tanto con docente como con estudiantes de Costa Rica y China.

En esta búsqueda por potenciar su propuesta educativa en el contexto global mundial, también el West College inició una alianza con Academica International Studies, para que los estudiantes que lo deseen, puedan graduarse como bachilleres en Costa Rica y en los Estados Unidos al mismo tiempo. Esta propuesta entrará a regir a partir del curso lectivo 2017.

