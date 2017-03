Credix entregó RAV4 2017 a una de sus clientes

Esta semana, la promoción MiCarro de Credix realizó el sorteo de un RAV4 2017, que tenía por objetivo premiar la lealtad de sus clientes.

En el sorteo salió favorecida Milady Barquero, vecina de Alajuela y administradora de empresas, quien se ganó el vehículo tras utilizar su tarjeta de crédito justamente para rentar un auto.

“Estaba tranquila antes de que me vendaran los ojos. Una vez que empecé a caminar hacia el carro, comencé a sentir una sensación de mucha felicidad que hizo hasta que me temblaran los pies. No creía lo que estaba pasando hasta que llegué, pese a que hace varios días me dijeron que había sido la ganadora”, contó Barquero, quien ya retiró el auto y adelantó que, aunque aún no tiene licencia, el premio representa una motivación para sacarla.

La promoción MiCarro se efectuó del 1.° de setiembre del 2016 al 28 de febrero del 2017. La mécanica consistía en acumular acciones por cada ¢10.000 de consumo en los más de 2.000 puntos afiliados a Credix.

“Estamos muy contentos con esta promoción, la que resultó ser un éxito. Este es solo uno de los proyectos que tenemos para beneficiar la lealtad de nuestros clientes, que cada día son más. Así que los invitamos a estar atentos porque vendrán más promociones y sorteos”, comentó Elena Pacheco, gerente de Mercadeo de Credix.











