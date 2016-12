Claro premió a clientes con una velada con Adal Ramones

Claro Corporaciones realizó su quinto evento anual, con el objetivo de retribuir a sus clientes la confianza y la preferencia que han depositado en la operadora a lo largo de su relación comercial.

“Este 2016 ha sido de grandes retos y aventuras que hemos logrado superar de forma conjunta con nuestros aliados comerciales. Es por esta razón, que celebramos la fidelidad dada a lo largo de estos cinco años de operaciones en Costa Rica, con un gran evento”, afirmó Oscar Chacón, gerente de Claro Corporaciones.

En esta oportunidad, los presentes no pudieron esconder su alegría entre risas y comentarios, y pasaron una noche inolvidable, amenizada por el comediante mexicano Adal Ramones.

También participó la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, la cual presentó un repertorio de canciones junto a prestigiosos cantantes tales como Ricardo Bernal, Tipí Royes, Omar Gauna, Marta Fonseca y Gustavo Salazar.

Ambos invitados especiales, que gozan de gran admiración y seguidores en el país, lograron hacer una combinación artística que convirtió la celebración en la más recordada que la operadora ha realizado hasta la fecha para el público corporativo.

Como era de esperar, en su participación, Adal Ramones no solo sorprendió al público con su aclamado monólogo, que en esta ocasión giró en torno al uso de la tecnología, sino que también maravilló a los presentes al cantar en vivo la canción All My Loving de The Beatles.

Durante la velada, Carlos Ríos, director País de Claro Costa Rica y Oscar Chacón, gerente de Claro Corporaciones también tuvieron la oportunidad de compartir con sus clientes y allegados los beneficios exclusivos que ofrece la marca a este público.

De igual forma, destacaron el orgullo que significan los cinco años de estar en suelo tico y ser la única operadora en el país con Sello Esencial Costa Rica.

Contacto

7002-1111

Facebook: Claro Costa Rica

www.claro.cr