Boré Jeans, nueva opción para la mujer

Tener una silueta perfecta es posible ahora con la entrada de la nueva marca de pantalones Boré Jeans, en el mercado nacional.

Son ideales para las mujeres que tienen caderas y muslos anchos, y que desean eliminar los rollitos que se forman a los lados de la cintura para evitar perder la figura femenina.

La empresa la conforman tres mujeres emprendedoras que se desarrollan en diferentes áreas empresariales y familiares. Las socias comerciales son: Marilín Gamboa, Gabriela Montero y Hazel Montero.

Los pantalones de mezclilla se han convertido en la pieza infaltable en el guardarropa de cada mujer por un asunto de comodidad, modernidad y versatilidad. Sin embrago no todas logran encontrar el ideal.

"Siempre he sido una mujer muy curvilínea y el pantalón que me queda bien de piernas, no me quedaba bien de cadera ó me aplastaban los glúteos y muchas veces no me pasaba de la pierna. Así que inspirada en mí y en muchas mujeres que conozco buscamos las mejores telas en mezclillas, las costuras y diseños para resaltar la silueta", comenta Gabriela Montero, una de las propietarias y diseñadora de la marca y de los jeans.

Su costo es de ¢28.000 y existe variedad de tallas y colores.

Boré Jeans se compran en línea en la tienda virtual de El Precio de la Belleza de Marilín Gamboa ingresando a www.credomatic.cr/elpreciodelabelleza.com. Los pedidos se envían a cualquier parte del país.

Contacto

Teléfono: 2231-3865

Web: www.credomatic.cr/elpreciodelabelleza.com











