Sol New York apuesta por moda con sentido social

Vestidos de gala, ropa informal, trajes de baño, piezas para el verano y bisutería son parte de la oferta de la boutique Sol New York, que se ubica en Terrazas Lindora.

Esta tienda abrió sus puertas en diciembre del 2016; sin embargo, su inauguración oficial será el 2 de febrero.

Las colecciones de Sol New York se inspiran en las tendencias más recientes que dicta la moda de esa ciudad estadounidense y están compuestas por prendas confeccionadas en seda, algodón, viscosa, rayón y poliéster.

Como parte de su compromiso social, este establecimiento tiene el propósito de donar el 25% de sus ventas en productos de bisutería para ayudar a organizaciones internacionales como Parents of Watts, Emmanuel Youth Center, One Cup International Inc., y Grace Missions International.

"También trabajamos en diferentes proyectos de ayuda social y contamos con un buzón para recibir ropa usada, en buen estado, de clientes que ya no la necesitan y quieren contribuir con la causa. Estamos comprometidos con brindar un excelente servicio al cliente, y traemos un diseño nuevo y fashion", explicó Lucy Hislop, propietaria de Sol New York.











