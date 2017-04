Torneo de golf DHL dona más de ¢67 millones al HNN

DHL realizó el pasado 31 de marzo la edición #13 de su Torneo Anual de Golf en beneficio de la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños, con el propósito de adquirir equipo médico necesario para las especialidades de urología y ortopedia.

El equipo requerido por urología es un litotriptor láser que sirve para la fragmentación de piedras del riñón, vesicales y uretrales; además, funciona para cirugías correctivas endoscópicas de la vía urinaria. Este equipo beneficiará entre 50 a 60 pacientes, ya que, actualmente, en la institución se utilizan técnicas más antiguas y muchas de las cirugías se resuelven por cirugía abierta y no por endoscópica.

Por otra parte, en la especialidad de ortopedia, la donación será para la compra de un monitor donde el especialista médico puede consultar los resultados de los exámenes solicitados al paciente, por ejemplo, exámenes de laboratorio, biopsias, radiografías y tac, ya que el mismo tendrá conexión con los sistemas del hospital.

"La alianza entre el Hospital Nacional de Niños y la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños junto con DHL en este tradicional torneo de golf, es una llave de oro que nos permite abrir puertas para la innovación en los tratamientos que ofrecemos a los niños de Costa Rica", manifestó Olga Arguedas Arguedas, directora general del Hospital Nacional de Niños.

En esta edición, el torneo recaudó ¢67.704.579 gracias a la colaboración de los patrocinadores y a la participación de más de 140 golfistas, que se inscribieron y se reunieron en el campo de golf del Club Cariari, con el objetivo de cumplir esta noble causa.

"En DHL Global Forwarding Costa Rica estamos orgullosos de llevar a cabo un año más esta actividad y apoyar la admirable labor del Hospital Nacional de Niños. Este torneo forma parte nuestra filosofía de responsabilidad empresarial corporativa: Living Responsibility, enfocada en apoyar en tres diferentes pilares Go Teach, Go Help y Go Green", comentó Arnoldo Carranza, gerente general de DHL Global Forwarding Costa Rica.

Durante la vida del torneo se ha logrado recaudar $1.390.511 utilizados como parte del fondo para la construcción de la Torre Esperanza y con el objetivo de donar equipo para el HNN.

DHL cubrió todos los gastos del Torneo y la donación a la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños se logró con la ayuda de importantes patrocinadores entre los cuales se Banco de Costa Rica, Terminales Santamaría, Aeris Holding Costa Rica, DHL Aviation S.A., Asprose, United Airlines. Swissport Américas, Apm Terminals, Motores Británicos, Puente Prefa, Bac San José, Purdy Motor, Credomatic, ITS, Cariari Country Club y Hewlett Packard, entre otros.

La cena de premiación se realizó en Pueblo Antiguo. El primer lugar neto fue para Sergio Serrano, Ricardo Llobet y José Antón, quienes como parte de su premio ganaron un tiquete aéreo. El segundo lugar neto fue para José Mejía, Carlos Durán y Francisco Vargas y el primer lugar neto gross fue para Nicolás Pombo y Sebastián Dapena.

Adicionalmente, se rifó un viaje para dos personas para asistir al US Open 2017 en Wisconsin. El ganador de este premio fue Juan David Vélez.











