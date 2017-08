BAC Credomatic entrega el tercer MINI Cooper de promoción con Tasa Cero

Gracias a la promoción de BAC Credomatic "Comprá con Tasa Cero y Ganá uno de estos Chiquitos", cuatro tarjetahabientes del banco tienen la oportunidad de estrenar un MINI Cooper del año. Tres carros ya fueron rifados, pero todavía falta uno por sortear.

El tercer MINI Cooper se le entregó Carolina Ulloa, fiel cliente de BAC Credomatic, quien asegura que ha sabido sacar ventaja de todos los productos que puede adquirir bajo el programa Tasa Cero.

"Al principio, no creía que me hubiera ganado el carro, así que verifiqué todo, cuando me di cuenta de que era en serio, pegué un grito tal, que toda la gente en mi trabajo se dio cuenta. Yo todo lo compro a Tasa Cero y recomiendo mucho esta facilidad, porque permite comprar de forma muy ventajosa", explicó la feliz ganadora.

La promoción consiste en acumular acciones por cada ¢25.000 de compra que se realicen bajo el mecanismo de Tasa Cero.

Las acciones se comenzaron a acumular de forma automática el 1.° de mayo, así que si usted tiene algunas, todavía tiene oportunidad de ganarse ese MINI Cooper.

Para obtener más información, puede ingresar al sitio www.baccredomatic.com o llamando al 2295-9898.