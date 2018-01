O pensemos en al automóvil. También aquí la oferta es múltiple en tipos de vehículos, marcas, modelos, motores, número de puertas, cantidad de pasajeros, etc. 220 modelos en el último suplemento de este diario. Y también nuestras necesidades son diversas: propósito de uso, número de miembros en el núcleo familiar, capacidad de pago o de acceso al crédito, etc. Pero, a diferencia de la pasta de dientes, lo que está en juego es tan importante (económicamente hablando) que usted se involucra: busca información en Internet, se asesora con otros propietarios o con su mecánico, visita los salones de exhibición … Y termina adquiriendo un vehículo. Y no necesariamente porque hizo una comparación racional, sino porque algún aspecto particular (e.g. el color) lo hizo decidirse, en detrimento de otros criterios.