“Después del estado de shock, me replanteé muchas cosas. Ahora, por ejemplo, creo que no puede ser que todo eso tan complicado, que estemos en un planeta, con el cuerpo humano tan complejo... se venga a vivir una vida y se muera y ya. No es un mecanismo de defensa, pero después de una pérdida así se llega a la conclusión de que hay algo más allá y se enfrenta la vida desde otra perspectiva”.