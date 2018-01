“Las instalaciones son de primer nivel, pero el servicio tiene que estar mucho más arriba. El personal de aquí es casi todo de la zona, como un 95%. Es gente que no viene amañada, que no ha trabajado en otros hoteles y no se les ha pegado vicios, sino que es gente muy auténtica. Son naturales, no tratan de ser diferentes. Que el hotel sea de lujo no le quita autenticidad al lugar”.