En el 2009 tenía apenas un año de haber salido del clóset. Mi familia y mis amigos sabían que era gay, ya contaba un exnovio, las exnovias me habían perdonado y hasta me involucraba públicamente en manifestaciones por los derechos de las personas homosexuales.La verdad es que el proceso de aceptación fue bastante satisfactorio: nadie me dejó de querer ni nadie me golpeó en la calle por demostrarle cariño a otro hombre. En el2009 me sentía privilegiado de vivir en una época en la cual ser gay era lo mismo que ser rubio o bueno en las matemáticas; no tenía ningún miedo de contarlo o demostrarlo.