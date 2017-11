“Cuando vengo me pregunto qué voy a encontrar aquí ahora y si alguien pasa cerca y me saluda y pienso ‘¿eres tú?’, ’¿eres tú?”, le dijo Ann a Ruz al visitar juntas el cementerio. “Hay tres hortensias y una rosa que juro, no estaban el domingo. Así que alguien ha estado aquí desde que yo puse mis flores ahí el domingo”.