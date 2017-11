Para nadie es un secreto que el ambiente laboral determina la comodidad de los colaboradores. Esta sensación, sin duda, está directamente relacionada con el jefe. Las historias de los malos jefes son legendarias: "es un vago, no hace lo que le corresponde", "me da todo el trabajo y se lleva el crédito", "no le importa si me quedo tarde con tal de que dar bien él", y así, por páginas, podriamos recabar cientos de errores que cometen los líderes de un equipo.