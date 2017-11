Creo que quiere ver el comportamiento del futbolista. Lo que uno espera es que el jugador no r esienta en el partido y que pueda mostrar lo que por ahí hizo en la eliminatoria o contra rivales del área, porque el Mundial ya no será contra rivales de Concacaf . A la hora de dar la oportunidad, es que se muestren y que tengan la personalidad y el carácter como para juga r de la misma manera. Que el rendimiento no se resienta por el rival que tiene en frente.