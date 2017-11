“Antes de la Copa Oro, Esteban le dijo al doctor que se iba a operar, lo cual no se dio, ahora manifiesta que quiere venir, sería un tema de hablarlo, lo que no me gusta es que no haya dado la comunicación de no operarse. Uno lo entiende como que no hay interés, de hecho Gabelo Conejo y el doctor (Alejandro Ramírez) lo llamaron y no respondió, ahí uno piensa que no quiere”, expresó Ramírez a Mariosegura.com.