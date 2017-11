Para mí es una luz tremenda, ustedes que están aquí han insistido con ciertos elementos y ven la parte de intensidad. Uno busca tener ese tipo de jugador, el 10, el 8, que te sepa defender, que te sepa jugar y en eso están los muchachos. El hecho de mirarlos es para tomar decisiones, puede ser que un momento estén todos parecidos. Después viene el tema de la rifa, no sé si nos vamos a topar una selección africana y no sé si con este tipo de fútbol inmediatamente en el grupo y esa parte viendo las decisiones pues a mí me va a dar mucha luz. Por ejemplo, la dinámica, un jugador sin dinámica, que no se sepa mover, marcar, sus recorridos, entonces la tengo clara en ese aspecto.