Depende de cómo lo mirás, tal vez vos está más afuera, uno a lo interno tener cuatro días muchas veces para reunir muchachos, hay algunos que tal vez no han sido tan constantes como en esta gira, son alternativas, yo estoy pensando en una lista que tengo que dar en algún momento. Sé de las lesiones, de bajos rendimiento y me tocará tener alternativas para formar la mejor selección. Tema de que en algún momento se critica allá (en Costa Rica) que somos conservadores, vinimos a hacer una presión media y alta, buscando esa presión y nos encontramos con una España que tiene calidad y es una potencia, tal vez de ahí nace el resultado y todo lo que están viendo por marcadores. Yo que estoy más a lo interno, viendo pequeñas cosas, no hay espacio para trabajar cosas específicas y venir a este nivel. Tenemos legionarios, nacionales y jugadores de MLS y aquí en Europa está el tema alto. El hecho de venir tal vez ustedes lo ven por los marcadores, yo me llevo buenas impresiones de algunos muchachos y que son alternativas, lo veo preparatorio. Yo sé que hay un prestigio, desgraciadamente el día es abultado el marcador, si es por eso que lo están manejando, allá ustedes. Como ser humano, se ha hablado mucha calumnia, mucha cosa, sé en lo que estoy metido, trato de manejarme, protejo a mi familia, hay gente que tal vez allá en Costa Rica tengo que ver porque si están calumniando, que lo demuestren y estamos tratando de construir algo mejor, desde el punto de vista mío creo que hay cosas buenas, ustedes tal vez lo ven por marcadores y allá aclararemos muchas cosas.