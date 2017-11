“Yaditza me ayudó mucho. Ella observó los movimientos de la japonesa y los repitió en los entrenamientos. Durante el último mes peleamos a 10 rounds, de tres minutos diarios, con el fin de tener acostumbrarme a su estilo. Me enfrenté a Yaditza en marzo, la conozco, ella es muy fuerte y aguerrida y como casi no hay esparrin en el país, su colaboración fue de mucha ayuda”, explicó Valle.