“Es una vuelta que ha tomado mucho nivel. Vino el campeón de Colombia y no fue fácil para él. Sabemos que no está al 100 por ciento pero viene de ganar la Vuelta a su país y además es un gran corredor. Además, el nivel que mostraron los equipos nacionales fue alto y cada vez va creciendo y ya no son solo dos equipos, sino varios los que son protagonistas en el año y eso es muy bueno para el ciclismo costarricense”, destacó Villalobos.