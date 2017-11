“Siempre quise seguir los pasos de mi padre y mi tío y así lo he hecho. En Costa Rica jugué con el equipo del Colegio Santa Cecilia, donde ellos también jugaron. Los consejos que siempre me dan son para ser mejor persona, dentro y fuera del gimnasio. Y en lo deportivo me dicen qué tengo que hacer cuando voy a jugar todos los días, me recomiendan levantarme temprano para ir a tirar, entre otras cosas pequeña que hacen grande a un jugador como lo fueron ellos”, reveló.