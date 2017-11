"Betalú es un gran corredor, no le quería dar tanta ventaja pero anda muy duro y en la primera subida seleccionó la carrera. Moisés (Hernández), Paolo (Montoya) y yo trabajamos juntos, pero no le pudimos llegar. De San Pablo a Grifo Alto sufrí una crisis, no venía con buenas sensaciones, pero logramos cerrar bien la última parte. Sabemos que perdimos mucho tiempo y ahora la esperanza es poder recuperarlo en las etapas que nos quedan", manifestó Federico.