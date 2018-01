Escucha las consultas de la prensa con cuidado, responde las inquietudes, pero al mismo tiempo no faltan las bromas y las risas. Conversa con las personas a su alrededor como André Villas-Boas y otros pilotos. No se siente favorito, sabe lo complicado que es Dakar y su última experiencia no fue la mejor, pues tuvo que abandonar la competencia en 2016.