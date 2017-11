“Intenté ingresar al TEC durante tres años, pero en dos fallé. La Fundación me pagó un curso para prepararme, porque no tenía preparación y mi nota estaba muy baja. Tal vez no tengo el talento para ser la persona más destacada en el estudio, pero siempre estoy ahí intentándolo, realmente quiero sacar la carrera, aunque me cueste”, dice un entusiasta Luis.