"El profesor (Luis Cely) me convocó para la Vuelta a Costa Rica, pero todavía no estamos seguros si vayamos. En la nómina estoy, si no pasa nada, una enfermedad o algo, iré a hacer la preparación para la carrera 2.1 que será en febrero, la Colombia Oro y Paz con la presencia de equipos profesionales y que va a ser importante", relató Cala en charla con La Nación.