"Es un hecho que la distancia aleja. Hace un tiempo atrás hablé con Óscar sobre el fútbol de acá, él desde el otro equipo seguía la liga de Irán y me dijo que era un fútbol que competía, que tenía un nivel aceptable. Al final tomé la decisión porque de acuerdo a lo que él me dijo, sé que no estoy en un fútbol malo. De hecho, ya me habían convocado estando acá y cumplí", dijo.