La verdad que uno se pregunta y cuando pasan estos momentos se cuestiona, pero así es el fútbol. Yo prefiero que me pase esto a una lesión, en ese tema me ha ido bien. Si tengo que luchar en algún lugar lo haré y a seguir demostrando. He recorrido un camino muy largo, salí de Liberia a Europa y ha valido la pena, estos momentos me hacen apreciar de dónde vengo. Juegue o no juegue esto es fútbol y pasa. Estoy en Europa y contento.