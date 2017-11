"Yo pienso en qué me falta y por qué no se dio el chance de ir a una liga de más renombre, en este momento no tengo una respuesta a esa pregunta, yo me he esforzado, he sido disciplinado... Tal vez en el momento que estaba más joven los agentes con los que estaba pues no tenían contactos, no sé... Al final el fútbol me ha dado mucho y todavía no se ha acabado", concluyó.