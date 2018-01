8. Paciencia al talento. En una prueba de reclutamiento de un día no se puede determinar si un jugador es bueno o no. Por ejemplo, si un muchacho de Talamanca es traído al Valle Central a realizar una prueba con una selección nacional Sub-15, es probable que no muestre todo su potencial. El joven se cohibe en un escenario distinto al suyo y además es opacado por otros muchachos que se conocen y juegan juntos desde hace rato. Es probable que este prospecto se pierda, pues no se le dio el tiempo suficiente para desenvolverse tal como lo hace en la plaza de su barrio. Es necesario tener paciencia con los juveniles de zona rural, permitirles que se adapten y muestren todo su potencial. Con un poquito de paciencia, pueden ser mejores que otros jóvenes. Keylor fue durante mucho tiempo el suplente de Daniel Cambronero en Saprissa, pero no lo desecharon. Le dieron espacio para crecer, hasta superar a su compañero de prácticas.