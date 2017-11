"Entre risas me decía que no me iba a poner para que no lo empatara, pero son cosas que hablan bien de lo sano que es el camerino, de lo sana que es la relación que tenemos los jugadores con el cuerpo técnico. Nos hemos sabido compenetrar: él con nosotros y nosotros con él, lo estamos respaldando en todo lo que se pueda", mencionó McDonald.