"No podemos decir que el resultado se dio por los que ya no están. Dejémoslos de lado. Ellos dieron un gran aporte a esta institución el tiempo que estuvieron. A ellos les deseamos un gran éxito en su vida deportiva y familiar. Ellos ya no tienen vela en este entierro y los que están no están presionados. Yo creo que lo que se hizo hoy se puede hacer en todos los partidos. Partidos contra Herediano, Pérez Zeledón o Saprissa no fueron malos, pero no se sacaron los resultados. El equipo lo que hizo hoy lo hizo porque sus jugadores tienen la capacidad de hacerlo siempre".