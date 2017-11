No, un poquito de todo, creo que me ha faltado gol en los últimos partidos y la parte defensiva ha ido mejorando, esto no es solo de los defensas. En el fútbol actual hay dos fases, cuando tienes el balón juegan todos y cuando defienden tienen que defender todos. Yo no creo en mitos de que es solo la defensa, es un juego colectivo donde todos tienen responsabilidad.