No, no. No vi ninguna diferencia, creo que el equipo con los tres que entraron (nuevos jugadores) estaba bien. Jean Carlo Agüero no jugaba de central en Alajuela y fue uno de los mejores jugadores el día de hoy, Cristian Blanco también. Lo importante es que el equipo no pierde la esencia, más allá del marcador. Aquí no hay que estarse lamentando que se fue este, no, ya se fue. Siempre le he dicho a mis jugadores que la idea está por encima de cualquier jugador. En el fútbol actual solo hay dos jugadores que condicionan: Messi y Cristiano, después de ahí todos son normales.