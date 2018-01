“Estamos a la espera, vamos a ver qué pasa en esta semana. Sería mentiroso si digo que no. Me habló el presidente de la Liga (Fernando Ocampo) y me dijo que contaba conmigo, pero yo fui claro y le dije que estaba esperando una oferta, que si no se daba retomaría la llamada con él y podríamos hablar”, comentó López al Diario Diez y a El Heraldo de Honduras.