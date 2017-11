Contra La Furia no existimos. Fuimos sombras, fantasmas, babosas arrastrándose por el terreno de juego, dejando una estela de viscosa materia a su paso. No marcamos, no recuperamos balones, no atacamos, no contuvimos, no jugamos ni para atrás, ni para adelante, ni a los lados, no tiramos siquiera los clásicos pelotazos marca registrada Ramírez, que algún dividendo nos han dado en el pasado. Fuimos superados en absolutamente todos los parámetros concebibles en un partido de fútbol: rapidez, técnica, anticipación, ritmo, fuerza, estrategia, táctica… Once cadáveres en el terreno de juego hubiesen tenido más capacidad de reacción que nosotros. El mundo entero fue testigo de nuestra ineptitud. Eso significa que muchos buenos rivales perderán todo interés en contratarnos para fogueos: ¿qué se puede foguear contra un equipo inexistente?