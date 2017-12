4. Si no cambia de representante, porque cree que es el único del mundo, al menos entienda que un buen agente no solo le busca un gran salario, casa o carro, en un equipo propicio para crecer futbolísticamente; también cuida la tranquilidad social del futbolista y su familia. En español: le evita madrazos innecesarios. Él ganará la respectiva comisión, aún más si se hace al mejor postor, pero no le tocará aguantar las críticas en redes sociales, los silbidos y madrazos en el estadio, y los consecuentes sinsabores para los seres queridos. Hágaselo saber. Para la próxima.