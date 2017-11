He tenido el privilegio de participar en este espacio durante cinco años. Es tan popular, tan universalmente apreciado, que de un tiempo acá la gente cree que yo, en lugar de pianista y escritor, soy comentarista deportivo. No, amigos, no soy comentarista -sé de gente que se dedica a este oficio que ya se ha sentido “mosqueada”, incómoda y preocupada con mi intromisión en los que creen ser sus predios-, pero amo el deporte, y sé que puedo aportar algunas nociones valiosas a este tema. Y no solo amo el fútbol: el ajedrez, la natación, el boxeo, el medallismo olímpico… No habiéndome mi salud permitido practicar deportes pesados, me convertí en un teórico y un historiador, y son actividades que asumo con absoluta seriedad.