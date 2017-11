Fue una decisión difícil y muy complicada, pero había que tomarla. Valoramos elementos externos: afición, accionistas, patrocinadores y prensa en general, no nos quedamos solo con la valoración interna nuestra. En lo personal, no escondo que me afecta, porque quería llegar hasta el final con esto, no quería cambiar a medio camino o partir el proceso. Javier trabajó de forma honesta y se esforzó.