Pérez Zeledón: Es revalidar el título, no puede pensar en otra cosa. Sabe el camino para sorprender a todos. Fue un equipo ordenado, trabajado, vio una oportunidad y la aprovechó. La exigencia ahora es que mantenga ese nivel. Será difícil, porque ya no será el Pérez acostumbrado, sino el campeón nacional y ante él los otros van con todo. No debe cambiar su estilo.