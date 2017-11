Lo confieso: el acucioso y efectivo delantero alajuelense Jonathan McDonald -otrora barbareño, carmelita y herediano- nunca ha sido santo de mi devoción; no lo idolatro ni venero, no me desvelo por leer ni escuchar sus declaraciones cada vez que perjudica a su equipo por una acción impulsiva o temperamental y considero que en múltiples ocasiones interpreta el papel de víctima aún cuando ha incurrido en acciones malintencionadas (actitud que, por supuesto, no es exclusiva de él).