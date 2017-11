Creo que aquí no se puede hablar de actitud porque los dos equipos nos entregamos, a como pudimos haber ganado, pudimos haber perdido. Tuvimos nuestras oportunidades y las desaprovechamos, Guadalupe generó las suyas. Siento que hay momentos en que hacemos buenas jugadas, pero el denominador común en este torneo es que no aprovechamos las oportunidades. Intentamos por varios medios, pero hoy estaríamos jugando aún y no creo que caiga un gol. Es preocupante no hacer valer la casa, son los aspectos que hay que mejorar. Hay muy poco tiempo para corregir. Nuestro objetivo es acumular la mayor cantidad de puntos.