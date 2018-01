No soy de los que individualizo, pero el crecimiento de un jugador como Jimmy es importante para Herediano. Tiene mucho que dar. Le falta aprender y de eso se trata. Jimmy fue muy desequilibrante y me parece que Elías Aguilar se fue metiendo en el juego poco a poco. Creo que tal vez les hace falta un poco más de entendimiento por el poco tiempo de jugar juntos. Vamos a ver si el domingo le damos esa continuidad o no, porque se viene un clásico.